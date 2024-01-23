Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 il için kuvvetli kar uyarısında bulunarak; kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don ile çığ olaylarına karşı dikkatli olunmasını istedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışına ilişkin önemli bir uyarıda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre Özhaseki, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyoruz.

Çığ, tipi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" dedi.

10 KENT İÇİN "SARI" ALARM Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda da "sarı" alarm verilen 10 kent şöyle sıralandı: "Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Siirt, Şırnak ve Ardahan."