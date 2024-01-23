14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oturan Mehmet İhsan Türksever'in çocukları 14 yaşındaki Uğur ve 11 yaşındaki Çektar Türksever'den dün öğle saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Ailenin başvurusunun ardından polis, 2 kardeşin bulunması için çalışma başlattı
Bursa'da, Orhangazi ilçesinde yaşayan Türksever Ailesi'nin 3 çocuğundan, ortaokula giden Uğur (14) ve Çektar Türksever (11), dün saat 13.30 sıralarında Çamlıkebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı.
AİLE POLİS MERKEZİNE BAŞVURDU
DHA'da yer alan habere göre çocuklar geri dönmezken, Mehmet İhsan Türksever, hayatlarından endişe ettiğini belirterek, polis merkezine gitti.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR
Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen Uğur ve Çektar Türksever kardeşleri arıyor.
Güvenlik kameralarını izleyen polis, Uğur ve Çektar kardeşlerin gidebilecekleri yerleri araştırıyor.