Elazığ'da maden ocağında patlama: 2 yaralı (2)

VALİLİKTENAÇIKLAMA

Elazığ´ın Maden ilçesinde bakır madeni ocağında meydana gelen patlama ile ilgili Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Maden ilçesinde bulunan Eti Gümüş Mızırtepe Galeri Bölgesi Maden Tüneli girişi çevresinde bulunan çöp ve atıkların temizlenmesi amacıyla yakıldığı esnada bilinmeyen bir nedenle maddenin patlaması sonucu 2 personel yaralanmıştır. Yaralıların ilk müdahaleleri Maden Devlet Hastanesi´nde yapıldıktan sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Olay hakkında adli tahkikat başlatılmış olup patlamaya neyin sebep olduğu olay yeri inceleme ekiplerince araştırılmaktadır" denildi.