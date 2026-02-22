Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da trenin çarptığı yaya öldü

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 18:08
        Çarıklı Mahallesi mevkisinde, dün tren yolundan karşıya geçmek isteyen Mehmet Saçan'a, tren çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Saçan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Saçan'ın zihinsel engelli olduğu öğrenildi.

