Diyarbakır'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenledi
Diyarbakır'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar iftar programında buluştu.
Hayırsever iş insanı Mehmet Bozkuş tarafından Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için bir restoranda iftar programı düzenlendi.
Programa katılan Vali Murat Zorluoğlu, çocuklarla sohbet etti, onlarla birlikte orucunu açtı.
İş insanı Bozkuş, yaptığı açıklamada, geleneksel olarak düzenlediği iftar programında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti.
Bir araya geldikleri çocukların heyecan ve mutluluklarına şahitlik ettiklerini dile getiren Bozkuş, çocuklara daha fazla bir araya gelme sözünü verdiklerini ifade etti.
Bozkuş, "Onlar bizim evlatlarımız. Her zaman söylediğimiz bir sözümüz var, 'Biz paylaştıkça mutlu olan, paylaştıkça büyüyen bir aileyiz." dedi.
Programda, çocuklara oyuncak ve giyim çekleri takdim edildi.
Vali Zorluoğlu, iş insanı Bozkuş'a plaket verdi.
