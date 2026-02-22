Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da doktor adayları, 3'ü ABD'den getirilen kadavralar üzerinde uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlanıyor

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesinde geleceğin cerrahları, önce maket ardından kadavra üzerinde uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlanıyor.

        Giriş: 22.02.2026 - 12:08
        DÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vatan Kavak tarafından hazırlanan ve DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce onaylanan "Kadavra Uygulama ve Araştırma Projesi" kapsamında 13 yıl önce üniversitede kadavra laboratuvarı kuruldu.

        Laboratuvar için 13 yıl önce Eskişehir Osman Gazi Üniversitesinden kadavra temin edildi. Bu sayede DÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerine önce maket, ardından kadavra üzerinde eğitim verilmeye başlandı.

        Yaklaşık 2 yıl önce ABD'den 77 yaşında pankreas kanserinden vefat eden bir erkeğe ait kadavranın getirildiği laboratuvara bu yıl aynı ülkeden 2 kadavra daha temin edildi. ABD'den böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden bir kadın ve kalp rahatsızlığı sonucu vefat eden bir erkeğe ait kadavra, uçakla Diyarbakır'a getirildi.

        Öğrenciler anatomi dersinde artık 4 kadavra üzerinde uygulamalı eğitim görüyor.

        - "Kadavra anatomi ve tıp eğitiminin olmazsa olmazıdır"

        Prof. Dr. Kavak, AA muhabirine, tıp eğitiminde anatomiyi iyi öğrenen öğrencilerin bütün hastalıklar hakkında yüzde 85 yorum yapma kabiliyeti kazandığını söyledi.

        Anatomi dersinde geçmişte maketlerden faydalandıklarını anlatan Kavak, "Maketler organın kopyası bile olsa kadavranın yerini tutmaz. Kadavra anatomi ve tıp eğitiminin olmazsa olmazıdır. Daha önce üniversitede kadavra üzerinde eğitim ve laboratuvar yoktu. Öncülük ederek tam donanımlı kadavra laboratuvarı oluşturdum, kadavra temin ettim." dedi.

        Bu sayede öğrencilerin kadavra üzerinden diseksiyon eğitimlerini uygulamalı olarak yapacaklarını belirten Kavak, tüm organları gören öğrencilerin mesleğe çok iyi hazırlanacaklarını ifade etti.

        Kavak, öğrencilerin önce maket üzerinde eğitim gördüğünü, ardından kadavra üzerinde tek tek her konuyu anlattığını dile getirerek, "Öğrencilerimiz bu sayede insan vücuduna dokunuyor, damar ve organları hissediyor. Bu durum ileride kliniklerde hasta üzerinde hata yapmayı sıfıra indirmiş oluyor. Kadavra üzerinde bütün yapıları öğrendiklerinde hata yapma ihtimali de ortadan kalkıyor. Kadavra sayısını daha da artıracağız. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'a da destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - "Kadavraya dokunmak ve organları görmek çok değerli bir deneyim"

        DÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinden Pelda Nur Yalçınkaya, anatomi dersinde insan vücudu hakkında bilgiler öğrendiklerini belirtti.

        Yalçınkaya, şunları söyledi:

        "Maketlerin yanında kadavra eğitimi bizim için çok önemli. Üniversitede 2 kadavra vardı, şu an getirtilen 2 kadavrayla sayı 4'e çıktı. Kadavralar üzerindeki eğitimle insan bedeni hakkında deneyim kazanıyoruz. Hekimlik yolunda çok iyi deneyimler sağlanıyor. Eğitimlerde kadavra göreceğimizi duyduğumda heyecanlanmıştım. Kadavraya dokunmak ve organları görmek çok değerli bir deneyim. Dokundukça damarları ve sinirleri rahatlıkla ayırt edebiliyoruz. Kadavra sayısının artırılmasını çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Baran Ardıl Arslan da sadece maket üzerinde eğitimin çok fazla deneyim kazandırmadığını belirtti.

        Arslan, "Maketlerde bazı konuları tam göremiyoruz çünkü gerçekle aynı değil. Kadavra üzerinden bakınca her şeyi görebiliyoruz. Kadavra üzerinde alacağımız eğitimlerle meslek hayatına atıldığımızda çok iyi bir hekim olacağımızı düşünüyorum. Kadavra sayısının artırılması eğitim hayatımız için çok güzel olur." dedi.

        Yaprak Kardelen Çağlar ise kadavra eğitiminde insan bedenine dokundukları için yapıları çok iyi öğrenebildiklerini anlatarak, maketlerde bazı yapıları görmenin zor olduğunu söyledi.

        Çağlar, "Maket üzerinde gördüğümüz yapıları kadavra üzerinden pekiştirerek öğreniyoruz. Bizim için çok verimli oluyor. Umarım daha fazla kadavraya sahip oluruz." diye konuştu.

