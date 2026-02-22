Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        AK Parti Çermik İlçe Teşkilatınca iftar programı düzenlendi

        AK Parti Çermik İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 21:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Çermik İlçe Teşkilatınca iftar programı düzenlendi

        AK Parti Çermik İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi.

        Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, teşkilat mensuplarıyla aynı sofrada buluşmanın önemini vurguladı.

        Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da ramazanın önemine değinerek, ilçede devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.


        Programda dua edildi ve fotoğraf çekildi.

        İftar programına, partililer ve davetliler katıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da trenin çarptığı yaya öldü
        Diyarbakır'da trenin çarptığı yaya öldü
        Diyarbakır'da kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelliyi arama çalışmaları sü...
        Diyarbakır'da kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelliyi arama çalışmaları sü...
        Diyarbakır'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenledi
        Diyarbakır'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenledi
        Diyarbakır'da arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 k...
        Diyarbakır'da arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 k...
        Diyarbakır'da 15 gündür kayıp olan engelliyi 112 kişilik ekip arıyor
        Diyarbakır'da 15 gündür kayıp olan engelliyi 112 kişilik ekip arıyor
        Yol kenarında cesedi bulunan Kadir'i öldüren şüpheli tutuklandı
        Yol kenarında cesedi bulunan Kadir'i öldüren şüpheli tutuklandı