'Kızılcık Şerbeti'nin 'Ömer'i Barış Kılıç, ABD'de 'Başarı Ödülü' aldı

Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10'uncu yılı sebebiyle Miami'de Türk Drama Gecesi adı altında özel bir gece organize edildi.

Başarılı oyuncu Barış Kılıç, gecede ‘Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Miami Temple House’da düzenlenen Miami'de Türk Drama Gecesi'nde ödülünü Latin Amerikalı yapımcılardan alan Barış Kılıç, konuşmasına İspanyolca 'Buenos Noches' (iyi akşamlar) diyerek başladı, İngilizce devam etti; “Ödül aldığım için çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli. ABD'de eğitim aldığım sırada Latin Amerikalı çok arkadaşım vardı. Yıllar içinde kontağımız kesilmişti. Türk dizilerinin Latin Amerika’da yayınlanmasıyla beni tekrar buldular. Bu beni çok mutlu etti. Böyle güzel projeler içinde bulunduğum için gururluyum. Çok teşekkürler.”

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Barış Kılıç, dünyanın dört bir yanından geceye katılan uluslararası yayın kuruluşlarına röportajlar verdi. 'Kızılcık Şerbeti’nde 'Ömer' karakterini canlandıran Kılıç, davete eşi Ayşegül Kılıç ile katılırken etrafını saran hayranlarıyla da hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ayşegül Kılıç - Barış Kılıç