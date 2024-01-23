Beşiktaş'ta transferde gündem orta saha: Jorginho, Matic, Carvalho...
Beşiktaş'ta transferde bekleyişi sürüyor. Siyah-beyazlılar orta alana takviye için temaslarını sıklaştırırken gündemde yıldız isimler var. İşte Beşiktaş'ta son gelişmeler...
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları Fernando Santos'un raporu doğrultusunda devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, savunma ve orta alana takviyeye öncelik verirken bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir.
Bu süreçte Beşiktaş'a menajerler tarafından futbolcular önerilmeye devam ediliyor. Kartal'a bu bağlamda son olarak Jorginho teklifi geldi.
Arsenal'de süre bulmakta zorlanan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Jorginho menajerler tarafından önerildi.
Beşiktaş, yıldız ismi değerlendirmeye alırken Fernando Santos'un da görüşleri alınacak.
Jorginho, kısa süre önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
2018'de 57 milyon euro karşılığı Chelsea'ye transfer olan Jorginho, Ocak 2023'te 11.3 milyon euro karşılığı Arsenal'e imza attı.
Jorginho, bu sezon 12'si lig olmak üzere toplam 20 maçta 930 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.
MATIC BOMBASI
Beşiktaş'ta orta alan için gündeme gelen bir diğer isim ise Nemanja Matic oldu.
Fransız ekibi Rennes'den ayrılmak isteyen Sırp oyuncunun menajeriyle masaya oturulacağı öğrenildi.
Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi önemli takımlarda forma giyen Matic, yaz transfer döneminde 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer olmuştu.
Rennes'de 19 maça çıkan Sırp ön libero 3 asistlik performans sergiledi.
Matic'in İngiltere ve İtalya'dan da talipleri bulunduğu aktarıldı.
CARVALHO İÇİN PAZARLIK
Beşiktaş'ta listenin ilk sıralarında bulunan isimlerden biri de Real Betis’te William Carvalho...
Portekizli orta saha için pazarlıklar sürerken en kritik konu maaş...
Yaklaşık 3 milyon Euro kazanan Carvalho'yu Real Betis, göndermeye sıcak baksa da maaşının da tamamının karşılanmasını istiyor.
Beşiktaş da sezon sonuna kadar kiralık, sonrasında ise satın alma opsiyonlu bir teklif sunsa da maaşının yarısını ödemeyi teklif etti.