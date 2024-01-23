Beşiktaş'ta transferde gündem orta saha: Jorginho, Matic, Carvalho...

Portekizli orta saha için pazarlıklar sürerken en kritik konu maaş...

Yaklaşık 3 milyon Euro kazanan Carvalho'yu Real Betis, göndermeye sıcak baksa da maaşının da tamamının karşılanmasını istiyor.

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Beşiktaş da sezon sonuna kadar kiralık, sonrasında ise satın alma opsiyonlu bir teklif sunsa da maaşının yarısını ödemeyi teklif etti.