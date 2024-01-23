Şanlıurfa'da TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mehmet Sümer idaresindeki otomobil Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 25'inci kilometresindeki Şenocak kavşağında Yusuf Çeçen yönetimindeki TIR ile çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, otomobil sürücüsü Mehmet Sümer ile beraberindeki Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralanan Burhan Sümer ile Ahmet Uludağ, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
TIR sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.