Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1600'üncü gününde devam ediyor.

Diyarbakır'dan 6 yıl önce 21 yaşındayken dağa götürülen oğlu Mazlum için Aydın'dan gelen anne Naciye Ercan da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Ercan, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlundan 6 yıldır haber alamadığını ifade eden Ercan, "İstiyorum ki evine dönsün, gelsin teslim olsun." dedi.