Doğa İçin Çal 12 - "Deniz Üstü Köpürür" projesi yayınlandı 0:00 / 0:00

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2011 yılında yapılmaya başlanan ilk projeleri "Divane Aşık Gibi" eserinde 45 gönüllü müzisyeni bir araya getiren "Doğa İçin Çal"ın 12. videosu yayınlandı.

İçeriği ve verdiği mesaj ile yıllardır isminden söz ettiren serinin yeni videosunda oyuncu Demet Evgar’dan menajer Çağlar Tavşanoğlu'na birçok ünlü isim yer alıyor.

Projenin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Fırat Çavaş'ın uzun yıllardır sürdürdüğü, doğada sesli kayıtların alındığı bu proje, her sene birçok ismi bir araya getiriyor.

Projeye daha önce Cem Yılmaz başta olmak üzere birçok ünlü isim katılmış, aynı zamanda tüm şehirlerden genç sesler de yer almıştı.

"DOĞA İÇİN ÇAL 12" PROJESİNDE YER ALAN MÜZİSYENLER

Ahmet Can Tekin, Alâra Canay, Alaa Wardi, Alihan Samedov, Aslı Dumlu, Atlas Çoğulu, Aycan Yeter, Barış Cem Songur, Beste Dağdelen, Berat Efe Parlar, Bilge Kösebalaban, Çağlar Tavşanoğlu, Cemre Kabaş, Cengiz Berkün, Cenk Erdoğan, Ceren Gündoğdu, Cevher Aksoy, Demet Evgar, Devrim Altanay, Doruk Petekkaya, Ebrar Şahanlar, Ege Çakır, Emrah Karaca, Enes Yıldız, Eren Halıcı, Fırat Çavaş, Fırat Sobutay, Gökhan Başaran, Hande Yılmaz, Irmak Arslan, İlayda Su Çakıroğlu, İrem Özbey, Kaya Abdurrahman, Mahsun Karaca, Melek Kaya, Mert Tunçmakas, Murat Acar, Murat Aydın, Onur Tükel, Özgür Pazarlı, Seda Ekici, Selçuk Balcı, Sercan Sayar, Serdar Özer, Serdar Öztop, Tolga Bucan, Tuğra Yürük, Uğur Önür, Ünal Yürük, Yağmur Ün, Yener Şahin

"DOĞA İÇİN ÇAL" PROJESİ NEDİR?

Doğa İçin Çal, küresel iklim değişikliği, GDO'lu ürünler, çevrenin kirlenmesi gibi doğa sorunlarına dikkat çekmek amacıyla agaclar.net web sitesinden Fırat Çavaş ve agaclar.net tarafından başlatılan, ağaç temalı organik müzik üreten gruba ait web sitesi ve müzik projesidir. Doğa İçin Çal 11 - Çarşambayı Sel Aldı projesi bugün yayınlandı. Türkiye'yi dolaşan ekip, Türkiye'nin farklı illerinden müzisyenler tarafından seslendirilen müzik parçalarını kendi web sitesinde ve Youtube'da yayınlamaktadır.

DAHA ÖNCE SESLENDİRİLEN ESERLER

Divane Aşık Gibi (2011) 45 müzisyen

Uzun İnce Bir Yoldayım (2011) 91 müzisyen

Gesi Bağları, Çemberimde Gül Oya,, Çayeli'nden Öteye (2011) 106 müzisyen

Selvi Boylum Al Yazmalım (2012) 76 müzisyen

Bitlis'te Beş Minare (2013) 45 müzisyen

Çökertme, Ateş Attım Samana (2015) 69 müzisyen

Havada bulut yok (2016) 38 müzisyen

Hayde (2017) 35 müzisyen

Çarşamba'yı sel aldı 2019