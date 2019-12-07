Doğa İçin Çal 11 Projesi bugün YouTube üzerinden yayınlandı. Bu projede "Çarşamba'yı sel aldı" eseri seslendirildi. Yine birçok müzisyen eşlik etti.

Doğa İçin Çal 11 Projesinde yer alan müzisyenler:

Ali Tüfekçi, Allen Hulsey, Alper Rende, Arzu Uysal, Büşra Şenol, Damla Çetin, Damla Şahin, Damla Topçu, Erhan Uslu, Eser Eyüboğlu, Esra Kayıkçı, Feride Korkmaz, Fırat Çavaş, Levent Yüksel, Muammer Barut, Muhammet Ali Hazar, Murat Aydın, Murat Gamsız, Müfit Murat Aytekin, Rüştü Onur Atilla, Selen Öztürk, Selim Bölükbaşı, Selin Sümbültepe, Semih Baykara, Seval Eroğlu, Sevcan Orhan, Sinan Ayyıldız, Tamara Şahin, Uğur Yöney, Ünal Zorer, Vecdi Yücalan, Yasemin Sannino, Yudum Şahin

Doğa İçin Çal projesi nedir?

Doğa İçin Çal, küresel iklim değişikliği, GDO'lu ürünler, çevrenin kirlenmesi gibi doğa sorunlarına dikkat çekmek amacıyla agaclar.net web sitesinden Fırat Çavaş ve agaclar.net tarafından başlatılan, ağaç temalı organik müzik üreten gruba ait web sitesi ve müzik projesidir. Doğa İçin Çal 11 - Çarşambayı Sel Aldı projesi bugün yayınlandı. Türkiye'yi dolaşan ekip, Türkiye'nin farklı illerinden müzisyenler tarafından seslendirilen müzik parçalarını kendi web sitesinde ve Youtube'da yayınlamaktadır.

Daha önce seslendirilen eserler