Sektöre göre, BOTAŞ son iki ayda doğalgaza yaptığı zamma karşın gerek konutlara gerekse de sanayiye sübvansiyonlu fiyat uyguluyor. Bu nedenle abone satış fiyatlarında indirim, ancak sürpriz olabilir. BOTAŞ’ın, doğalgaz ithalat fiyatlarını belirleyen formül gereğince petroldeki geçmiş 6-9 aylık dönemdeki gerilemenin etkisiyle ortalama alım fiyatının düşmesi, maliyet baskısını ve yıl sonu için öngörülen zararını az da olsa azaltacak.

BOTAŞ, 1 Ağustos ve 1 Eylül’de doğalgaza zam yaptı. Özellikle, konutlara satılan gazda peş peşe iki ayda yapılan zam tepkileri ve bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu tartışmaların eksenini doğalgaz maliyetleri ve satış fiyatı oluşturuyor.

HABERTÜRK, Ankara’da yetkililer ve sektörle konuştu. Buna göre BOTAŞ’ın, halen doğalgaz ortalama alım fiyatı her 100 metreküp için 286 dolar düzeyinde bulunuyor. Yılın son çeyreğinde, diğer deyişle 1 Ekim’de ithalat fiyatları formül gereğince yeniden hesaplanacak. BOTAŞ’ın, petroldeki geçmiş 6-9 aylık dönemdeki gerilemenin etkisiyle ortalama alım fiyatı her 1000 metreküpte 15-16 dolar kadar düşecek. 270-271 dolara kadar gerilemesi bekleniyor.

VATANDAŞI ETKİLEYECEK Mİ?

Bu düşüş, vatandaşı etkiler mi? Sektöre göre, son dönemde gündeme gelen zamlara karşın BOTAŞ, gerek konutlara gerekse de sanayiye sübvansiyonlu fiyat uyguluyor. Bu nedenle abone satış fiyatlarında indirim, ancak sürpriz olarak değerlendiriliyor. Sektör kaynakları, BOTAŞ’ın, ortalama gaz alım fiyatının düşmesinin, maliyet baskısını ve yıl sonu için öngörülen zararını az da olsa azaltacağını belirtiyor.