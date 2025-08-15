Doğanın küçük bir ısırığı tüm hayatınıza mal olabilir mi? Kene ısırığı neden ölümcül sonuçlara yol açıyor?

RİSK GRUPLARI

Yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kronik hastalıkları bulunan bireyler, kene ısırığına karşı daha savunmasızdır. Bu gruplar, küçük bir kene ısırığını bile ciddi bir risk olarak değerlendirmelidir. Ayrıca doğa yürüyüşleri, kamp ve tarım gibi açık hava aktivitelerinde kene kontrolü şarttır.

Kaynak: Health, Hopkins Medicine, Brown Health

Fotoğraf kaynak: IStock