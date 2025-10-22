Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI NETLEŞİYOR! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 22 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan, haftanın son takım oyunu ile devam etti. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, rekabet dozunun her geçen gün arttığı yarışmada, mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, tüm yemekleri mangalda yaptı. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 22 Ekim Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 19:55 Güncelleme: 23.10.2025 - 00:34
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, son takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Nisa ve Barış eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 22 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Çağatay, eleme potasına Çağlar'ı gönderdi. 6. eleme adayı ise takım oylaması ve kaptanın seçimi ile Hakan oldu.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Ayten (Kaptan)

        Hakan

        Özkan

        Çağatay

        Mert

        Sezer

        Eylül

        Çağlar

        Onur

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Nisa (Kaptan)

        Furkan

        Gizem

        Sümeyye

        Ayla

        Murat Can

        Barış

        Aslı

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Cansu oldu.

