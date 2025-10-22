MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, son takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Nisa ve Barış eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 22 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...