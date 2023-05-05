Sadece arkeoloji ya da doğa meraklıları değil, yöreye gelen birçok turistin ziyaret rotası üzerinde olabilir. Katma değer olarak düşünürsek eğer, hem önemli bir kültür varlığımızı korumuş, kurtarmış olur hem de bu yapıyı turizme kazandırarak geniş kitlelerce tanınmasını sağlayabiliriz" diye konuştu.