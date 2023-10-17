Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de Kozlar Yaylası'nda feci olay! Domuza ateş etti, komşu öldü - Haberler

        Domuz diye ateş etti, evinin önünde duran emekli astsubay öldü

        Mersin'de Kozlar Yaylası'nda feci olay. Yaban domuzu olduğunu zannettiği tarafa ateş eden kişi, evinin önünde duran komşusu emekli astsubayı öldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domuza ateş etti, komşu öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kozlar Yaylası'nda meydana gelen olayda H.G., domuz olduğunu zannettiği tarafa av tüfeğiyle ateş etmeye başladı.

        Bu sırada evinin önünde duran emekli astsubay Ahmet Çelik (71) kurşunların hedefi oldu. H.G. ateş ettiği yere yaklaşınca komşusu Ahmet Çelik'i kanlar içinde yerde buldu.

        Yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmaya teslim olan H.G. ise gözaltına alındı.

        Çelik'in cansız bedeni, Mut Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mersin haberleri
        #domuz
        #haberler
        #kozlar yaylası
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur