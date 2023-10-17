Domuz diye ateş etti, evinin önünde duran emekli astsubay öldü Mersin'de Kozlar Yaylası'nda feci olay. Yaban domuzu olduğunu zannettiği tarafa ateş eden kişi, evinin önünde duran komşusu emekli astsubayı öldürdü

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kozlar Yaylası'nda meydana gelen olayda H.G., domuz olduğunu zannettiği tarafa av tüfeğiyle ateş etmeye başladı.

Bu sırada evinin önünde duran emekli astsubay Ahmet Çelik (71) kurşunların hedefi oldu. H.G. ateş ettiği yere yaklaşınca komşusu Ahmet Çelik'i kanlar içinde yerde buldu.

Yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmaya teslim olan H.G. ise gözaltına alındı.

Çelik'in cansız bedeni, Mut Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.