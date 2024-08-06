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        Yaban domuzları tarlaları talan etti! Çiftçiler: Zararımız büyük

        İstanbul'un Çatalca ilçesinde yaban domuzları ekili tarlalara dadandı. Yaban domuzlarının tarlaları talan etmesinin ardından kalan ürünlerini korumak için nöbet tutmaya çiftçiler, zararlarının büyük olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:50
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        Domuzlar tarlaları talan etti
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        İstanbul'un Çatalca ilçesinde yaban domuzları tarlalara dadandı. Yaban domuzları geçen pazar günü, ilçenin Kızılcaali Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Baş ve komşusu Onur Demir'in 25'er dönümlük tarlalarındaki kavunlara zarar verdi. Daha önce de bu durumla karşılaştıklarını anlatan çiftçiler, domuzların verdiği zararlardan dolayı her geçen yıl çiftçilik yapmakta zorlandıklarını belirttiler.

        "ÜÇ GÜNDE HEPSİNİ YEMİŞLER"

        Çiftçi Ahmet Baş, "Domuzun çok olduğunu söylüyorlardı. Ben genellikle haftadan haftaya geliyorum. Bu sene karpuz ve kavun ekmeye karar verdim. Sabah geldiğimde kavunun bir kısmına domuzlar zarar vermiş, yemeye başlamışlar. Her halde geldiğimde araba sesinden ürkmüşler. Sağa sola baktım. Kontrol ettiğimde domuz olduğunu fark ettim. Komşunun üst tarafta bir tarlası var tamamıyla kavun ekmiş. Ben gidip oraya baktım. Ciddi zarar verdiğini gördüm. Ceviz büyüklüğünde bile kavun bırakmamışlar, bütün tarlaya zarar vermiş domuzlar. Üç gün içerisinde bütün tarladaki kavunları yemişler" dedi.

        "GECE DOMUZ BEKLİYORUZ"

        Onur Demir ise, "Her yıl daha fazla olan domuzlardan bu sene daha çok zarar gördük. Buğday, ayçiçeği, kavun, karpuz tarlalarımıza çok büyük zarar veriyorlar ve çok mağdur oluyoruz. Biz bu duruma çözüm bulmaları için yetkililerden yardım talep ediyoruz. Her geçen gün daha çok zarar görüyoruz ve bu gidişle burada mahsul yetiştiremeyecek duruma geleceğimiz zamanlar olacak. Tarlaya girdikleri son seferde benim 25 dönüm kavun tarlamı telef ettiler ve bunun yanında benim komşularımın da tarlalarına aynı şekilde zarar verdiler. Biz her gece domuzları bekliyoruz. Yani gündüz tarlada çalışıp gece domuz bekliyoruz ama bunun çok da bir faydası olmuyor. Tarlanın bir ucunda bekliyoruz, diğer ucundan giriyorlar. Kavunlarla ilgili çok zor zamanlar geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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