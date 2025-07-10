Donald Trump'ın gelini Lara Trump tatilde kürek sörfü yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump ve eşi Lara, Rhode Adası'nda tatile çıktı. Lara Trump, adanın açıklarındaki Büyük Tuz Gölü'nde kürek sörfü tahtasının üzerinde görüntülendi.

Bikinili haliyle objektiflere yansıyan 42 yaşındaki Lara Trump, fit ve kaslı vücuduyla dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi'nin eski eş başkanı olan Lara Trump, kayınpederi Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını tartışmalı şekilde değiştirmesini, üzerinde 'Amerika Körfezi' (Gulf of America) yazılı bir beyzbol şapkası takarak destekledi.

Lara Trump suda kürek çekerken, eşi Eric Trump da yakınlardaki bir güvertede arkadaşlarıyla birlikteydi.

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Donald Trump'ın 41 yaşındaki oğlu Eric Trump ile eşi Lara'nın ada tatili boyunca Sahil Güvenlik'le birlikte şişme bottan etrafı gözetleyen Gizli Servis ajanları dikkat çekti.

ABD'de Donald Trump'ın yanında bir siyasi figür olarak öne çıkan Lara Trump, 2016 ve 2020 başkanlık kampanyası sırasında kayınpederinin seçilmesi için aktif olarak görev aldı.