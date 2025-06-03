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        Haberler Yaşam 'Dünya Belleği Kütüğü'ndeki Karatepe yazıtlarında incelemeler sürüyor

        'Dünya Belleği Kütüğü'ndeki Karatepe yazıtlarında incelemeler sürüyor

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'nde yer alan Karatepe yazıtlarında incelemeler sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:32
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        "Karatepe yazıtları evrensel bir niteliğe sahip"
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        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir, gazetecilere, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki yazıtlarda incelemelerinin sürdüğünü belirtti.

        Karatepe yazıtlarının evrensel niteliğe sahip olduğunu anlatan Demir, dünyadaki tüm yazıtların resimden yazıya dönüştüğünü dile getirdi.

        Bu nedenle resim yazısının evrensel olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

        "Yani herhangi bir dile bağlı değildir. Karatepe yazıtları evrensel bir niteliğe sahiptir. Dünyadaki tüm yazılar resim yazısından türemiştir. Resim yazıları evrenseldir. Yani herhangi bir dile bağımlı değildir. Bu nedenle Karatepe yazıtları, İndus Vadisi ve Brezilya'daki İnka Taşı yazıtlarını çözebilecek ipuçları vermektedir."

        İndus Vadisi'ndeki yazıtların çözülmesi için ödüller koyulduğunu vurgulayan Demir, Luvi ve Girit hiyerogliflerinin okunmasını sağlayan Karatepe'deki yazıtların evrensel olması nedeniyle İndus Vadisi'ndeki yazıtların da çözülmesini sağlayabileceğini dile getirdi.

        Demir, İndus Vadisi'ndeki yazıtlar ile Karatepe'de bulunan Anadolu hiyerogliflerin gramer bakımından da benzerlik gösterdiğini kaydetti.

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        #Karatepe yazıtları
        #UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü
        #Osmaniye
        #Kadirli
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