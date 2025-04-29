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        Haberler Gündem İnfo Grafik Dünya genelinde online kumar alışkanlığı artıyor

        Son 1 ayda online kumar oynadım diyenler

        Online kumar ve bahis ekonomisi dünya genelinde oldukça büyük ve hızla büyüyen bir sektör. 2024 itibarıyla yapılan en güncel tahminlere göre küresel online kumar ve bahis pazarının toplam büyüklüğü yaklaşık 95 milyar ila 100 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamın, yıllık %9 ila %11 arasında değişen bir büyüme oranıyla 2030 yılında 150 milyar doları aşması beklenmekte. WeAreSocial'ın Nisan 2025 verilerine göre, son 30 gün içerisinde online kumar oynadığını söyleyenlerin oranı dünya genelinde %7.8 olurken bazı ülkelere göre şu şekilde oldu

        Giriş: 29.04.2025 - 13:34 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:34
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        #Online kumar ve bahis

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