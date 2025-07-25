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        Haberler Dünya Dünya limiti aştı | Dış Haberler

        Dünya limiti aştı

        Global Footprint Network tarafından her yıl belirlenen rapora göre, Dünya bu sene bir yıl içinde yenileyebileceği doğal kaynakları 24 Temmuz itibariyle tüketti. Bu yılki Dünya Limit Aşım Günü, bu zamana kadarki en erken gün olarak kayda geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:48
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        Dünya limiti aştı
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        Global Footprint Network (Küresel Ayakizi Ağı) tarafından her yıl belirlenen ve insanlığın dünyanın bir yılda yenileyebileceği doğal kaynakları tükettiği tarihe işaret eden Limit Aşım Günü bu yıl 24 Temmuz oldu.

        24 Temmuz, bu yılın "Dünya Limit Aşım Günü" olarak kaydedildi. Bu tarih, insanlığın doğaya olan talebinin, Dünya'nın o yıl içinde yenileyebileceği kapasiteyi aştığı günü ifade ediyor.

        Ekolojik Ayak İzi kavramını geliştiren uluslararası sürdürülebilirlik kuruluşu Global Footprint Network tarafından hesaplanan bu tarih, York Üniversitesi tarafından sürdürülen Ulusal Ayak İzi ve Biyokapasite Hesaplarına dayanıyor.

        Ülke Limit Aşım Günü (2025 için)
        Katar 6 Şubat 2025
        Lüksemburg 17 Şubat 2025
        Singapur 26 Şubat 2025
        Moğolistan 2 Mart 2025
        Estonya 4 Mart 2025
        Kuveyt 7 Mart 2025
        Letonya 7 Mart 2025
        Bahreyn 9 Mart 2025
        ABD 13 Mart 2025
        Umman 15 Mart 2025
        BAE 16 Mart 2025
        Danimarka 19 Mart 2025
        Avustralya 19 Mart 2025
        Kanada 26 Mart 2025
        Belçika 27 Mart 2025
        Litvanya 28 Mart 2025
        Avusturya 29 Mart 2025
        Rusya 6 Nisan 2025
        Finlandiya 6 Nisan 2025
        Suudi Arabistan 8 Nisan 2025
        Slovenya 8 Nisan 2025
        Güney Kore 9 Nisan 2025
        Çekya 10 Nisan 2025
        İsveç 10 Nisan 2025
        Norveç 16 Nisan 2025
        Fransa 19 Nisan 2025
        Kazakistan 23 Nisan 2025
        Karadağ 24 Nisan 2025
        Hırvatistan 27 Nisan 2025
        İsrail 29 Nisan 2025
        Yeni Zelanda 30 Nisan 2025
        Bulgaristan 1 Mayıs 2025
        Almanya 3 Mayıs 2025
        Polonya 3 Mayıs 2025
        Hollanda 5 Mayıs 2025
        Portekiz 5 Mayıs 2025
        İtalya 6 Mayıs 2025
        İsviçre 7 Mayıs 2025
        Türkmenistan 7 Mayıs 2025
        Japonya 8 Mayıs 2025
        Sırbistan 8 Mayıs 2025
        Malezya 9 Mayıs 2025
        Slovakya 10 Mayıs 2025
        Belarus 13 Mayıs 2025
        Bosna-Hersek 17 Mayıs 2025
        İrlanda 17 Mayıs 2025
        Şili 17 Mayıs 2025
        Birleşik Krallık 20 Mayıs 2025
        Çin 23 Mayıs 2025
        İspanya 23 Mayıs 2025
        Yunanistan 25 Mayıs 2025
        Romanya 31 Mayıs 2025
        Macaristan 2 Haziran 2025
        İran 13 Haziran 2025
        Gürcistan 17 Haziran 2025
        Türkiye 18 Haziran 2025

        Bu yılki Limit Aşım Günü'nün geçen yıldan daha erken olmasının nedenleri ise şöyle açıklanıyor;

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        2025 yılında, Dünya Limit Aşım Günü'nün 24 Temmuz olarak kaydedilmesi, insanlığın şu anda doğayı, Dünya ekosistemlerinin kendini yenileyebileceğinden 1,8 kat daha hızlı tükettiğini gösteriyor. Bu aşırı tüketim; insanların biyosferin emebileceğinden fazla karbondioksit salması, yenilenebilir olandan fazla tatlı su kullanması, yeniden büyüyebileceğinden fazla ağaç kesmesi, balık stoklarının yenilenme hızından daha hızlı avlanması gibi nedenlerle ortaya çıkıyor.

        Bu durum, uzun vadeli kaynak güvenliğini özellikle zaten kaynaklara erişimde zorlananlar için tehdit ediyor.

        LİMİT AŞIMININ ETKİLERİ

        Limit aşımı, yalnızca biyolojik çeşitliliğin azalmasına, kaynakların tükenmesine, ormansızlaşmaya ve atmosferde sera gazı birikimine (bu da aşırı hava olaylarını şiddetlendiren bir neden) yol açmakla kalmıyor; aynı zamanda gıda ve enerji güvensizliği, sağlık krizleri ve çatışmaları da tetikliyor. Bu öngörülebilir duruma karşı hazırlık yapmayan bölgeler, şehirler, şirketler ve ülkeler önemli risklerle karşı karşıya kalıyor.

        Bu yılki Dünya Limit Aşım Günü, bu zamana kadarki en erken gün olarak kayda geçse de, son 15 yılı aşkın süredir Dünya, kaynaklarını ilk 7 aydan sonra tüketmiş oluyor.

        Kalan aylarda ise Dünya, gezegenin sınırlarını daha da zorlayarak "borçla" yaşıyor. Yani tarih aynı kalsa da gezegen üzerindeki baskı giderek artıyor: Her yıl yaşanan açık, zaten var olan ekolojik borcu büyütüyor.

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        TÜRKİYE 18 HAZİRAN'DA LİMİTİ AŞTI

        Türkiye'nin Limit Aşım Günü bu yıl 18 Haziran olarak açıklanmıştı. Doğal kaynakları yılın yarısına bile gelmeden tükettiğimiz vurgulanmıştı.

        Global Footprint Network Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Lewis Akenji bu seneki rekora ilişkin şöyle konuştu:

        "Ekolojik anlamda ne kadar zarar verebileceğimizin sınırlarını zorluyoruz. 21. yüzyılın çeyreğini geride bırakırken, gezegene en az 22 yıllık ekolojik iyileşme borçluyuz, şu andan itibaren hiçbir yeni zarar vermesek bile. Eğer bu gezegene hala 'evimiz' demek istiyorsak, bu düzeydeki limit aşımı; bugüne dek yapılan tüm tarihi yatırımları gölgede bırakacak büyüklükte bir uyum ve önleme çabasını zorunlu kılıyor. Ortak geleceğimiz için.”

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