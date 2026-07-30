Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, Fauci'nin Kovid-19 fikirlerini eleştirdi: "Çılgıncaydı, çok fazla yanlış karar verdi"

        ABD Başkanı Trump, Fauci'nin Kovid-19 fikirlerini eleştirdi: "Çılgıncaydı, çok fazla yanlış karar verdi"

        ABD Başkanı Trump, eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci'nin pandemi süreci fikirlerini "çılgınca" olarak nitelendirdi. Fauci'nin maskeler konusu dahil çok fazla yanlış karar verdiğini söyleyen Trump, "Fauci buna şiddetle karşı çıktı ve sürekli Çin'i korumaya çalıştı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 14:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump Fauci'yi eleştirdi

        ABD Başkanı Donald Trump, eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin Kovid-19 salgını sürecindeki fikirlerini "çılgınca" olarak niteleyerek, Fauci'nin maskeler konusu dahil çok fazla yanlış karar verdiğini söyledi.

        Trump, sosyal medya hesabından, uzun dönem Beyaz Saray'ın sağlık danışmanlığını da yapan ve dün ABD Senatosu'nun Kovid-19'la ilgili oturumunda sorularla karşılaşan Fauci ile ilgili paylaşımda bulundu.

        Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının kendi yönetiminkinden çok daha fazla olduğunu savunan Trump, kendi döneminde başlatılan aşı kampanyasının pek çok kişi tarafından "bir Amerikan başkanının en başarılı işlerinden biri" olarak görüldüğünü iddia etti.

        "ÇİN'İ KORUMAYA ÇALIŞTI"

        Trump, Fauci'nin fikirlerini "çılgınca" olarak niteleyerek "En başından beri virüsün Çin'deki Wuhan Laboratuvarı'ndan çıktığını söyledim. Fauci buna şiddetle karşı çıktı ve sürekli Çin'i korumaya çalıştı." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Fauci'nin 1980'lerden beri görev yaptığını ve kendisinin de onunla çalışmaya devam ettiğini aktaran Trump, şunları kaydetti:

        "Ancak her geçen gün ona olan güvenim azaldı. Maskeler konusunda olduğu gibi çok fazla yanlış karar verdi. Hatırlayın, başlangıçta bir maske karşıtıydı. Sonra, aşırı bir maske savunucusuna dönüştü. Her halükarda o istese de ülkenin kapanmasına izin vermedim."

        Trump, federalist bir yaklaşım izleyerek kararı valilere bıraktığını ve Cumhuriyetçi valilerin çok daha iyi iş çıkardığını belirterek şunları aktardı:

        "Fauci, büyük ölçüde devre dışı bırakıldı. Sonra, uykucu Joe Biden geldi ve Fauci'yi 'kral' yaptı. Biden'ı aradım ve ona Fauci'nin işe yaramaz olduğunu, ya hiçbir şeyden haberi olmadığını ya da dürüst olmadığını söyledim. Arama olumlu karşılandı ama ne yazık ki bir gelişme olmadı. Biden, Fauci'ye muazzam bir yıkıcı güç verdi."

        FAUCI, KONGRE'YE SAYGISIZLIK OYLAMASIYLA KARŞI KARŞIYA

        BBC'de yer alan habere göre, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, oturumun ardından Fauci'nin "Kongre'ye saygısızlıktan suçlu tutulmasına" ilişkin karar tasarısını gelecek hafta komitede oylamaya sunacağını açıkladı.

        REKLAM

        Tasarı komitede kabul edilirse Senato Genel Kurulu'na gönderilecek. Senato'dan geçmesi halinde dosya, olası bir kovuşturma için Washington Federal Başsavcılığına sevk edilecek.

        Kararın kabul edilmesi için 60 oy gerektiği, bunun da Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin aynı tarafta yer almasını gerektirdiği için pek olası görünmediği belirtiliyor.

        SUSMA HAKKINI KULLANMIŞTI

        Fauci, dün ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesince düzenlenen oturumda, Kovid-19 salgınının kökenleri ve bu salgınla mücadele yöntemi hakkında sorularla karşılaşmıştı.

        Uzun dönem Beyaz Saray'ın sağlık danışmanlığını da yapan Fauci, ABD Anayasası'nın 5. maddesinde tanınan susma hakkını kullanmayı tercih etmiş ve Komite üyelerinin her sorusuna, "Avukatımın tavsiyesi üzerine Anayasa'nın 5. Maddesi kapsamındaki haklarıma dayanarak, saygıyla cevap vermeyi reddediyorum." şeklinde karşılık vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Direksiyon sınavında taciz iddiasına tutuklama

        Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon sınavı sırasında aynı araçtaki kadın usta öğreticiyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü, o anların görüntüsünü çeken kadının şikayeti üzerine tutuklandı. Usta öğretici T.E., "Adaylar etkilenmesin diye sınavın bitmesini bekledim. Böyle bir insanın eğitim cam...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!