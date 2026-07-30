Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor: Trump'ın onayı her geçen gün düşüyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran Savaşı'nda nihai bir çözüme ulaşılamayan her gün, Trump'ın ABD içindeki desteği azalıyor.

Yeni bir AP-NORC anketine göre, Amerikalıların çoğu İran'daki savaşın savaşmaya değmediğini düşünüyor ve Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik onay oranı her geçen gün biraz daha düşüyor.

Associated Press-NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezi'nin yeni anketine göre, ABD'lilerin yaklaşık üçte ikisi, İran'la savaşın değmediğini düşünüyor. Bu oran, Demokratların ve bağımsızların büyük çoğunluğunu ve Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 37'sini kapsıyor.

Anket, İran Savaşı'nın ülke içinde ne kadar popülerliğini kaybettiğini pekiştiriyor; bu da kasım ayında yeniden seçime girecek ve Trump'ın askeri eylemlerini savunan Cumhuriyetçi Kongre üyeleri için potansiyel bir sorun teşkil ediyor.

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ABD'lilerin sadece yüzde 28'i Trump'ın İran'ı ele alış biçimini onaylıyor; bu oran geçen ayki yüzde 34'e nazaran ciddi bir düşüşü gösteriyor.

Cumhuriyetçiler bile uzun süren çatışmadan giderek daha fazla memnuniyetsiz görünüyor. Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 61'i Trump'ın İran'ı ele alış biçimini onaylıyor; bu oran haziran ayında yüzde 71'di.

Trump'ın genel onay oranı yüzde 33 seviyesinde. Bu oran, ilk döneminin aynı noktasındaki seviyenin biraz altında ve eski Başkan Joe Biden'ın başkanlığının yaklaşık bir buçuk yılında, enflasyonun zirve yaptığı dönemdeki seviyesine benzer.

Bulgular ayrıca, savaşın İran'ın eline nükleer silah geçmesini engellemek için başlatıldığını defalarca söyleyen Trump'ın, Amerikalıların çoğunun çatışmayla ilgili hedefleriyle örtüşmeyebileceğini de gösteriyor. ABD'lilerin yaklaşık üçte ikisi İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin "son derece" veya "çok" önemli olduğunu söylerken, ABD'nin benzin fiyatlarını düşük tutmasının veya İran ile kalıcı bir ateşkes müzakere etmesinin son derece önemli olduğunu söylüyor.

Amerikalılar arasında uzun süreli bir çatışmaya yönelik istek çok az.

ABD'lilerin sadece yaklaşık 5'te 1'i İran'da askeri harekatın devam etmesini isterken, yaklaşık 10 ABD'linin 3'ü ABD'nin askeri harekata ara vermesi ve müzakereler yoluyla yenilenmiş bir ateşkes araması gerektiğini söylüyor. Yine yaklaşık 5'te 1'i İran'da askeri harekatın tamamen durdurulmasını isterken, yaklaşık dörtte biri ise söyleyecek kadar bilgiye sahip olmadığını belirtiyor.

Cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısı, özellikle kendilerini "çok muhafazakar" olarak tanımlayanlar, ABD'nin İran'a karşı askeri harekâta devam etmesi gerektiğini söylüyor. Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" hareketinin bir parçası olan MAGA'lı Cumhuriyetçiler, MAGA'lı olmayan Cumhuriyetçilere göre savaşın devam etmesi gerektiğini söyleme oranı çok daha yüksek. MAGA'lı olmayan Cumhuriyetçiler ise ateşkes veya askeri harekâtın tamamen durdurulmasını daha çok istiyor.

Bağımsızlar ve Demokratlar, Cumhuriyetçilere kıyasla İran'a karşı askeri harekâtı derhal durdurmayı daha çok istiyor; Cumhuriyetçilerin ise yaklaşık onda üçü askeri harekâta ara verilmesini veya tamamen durdurulmasını istiyor.