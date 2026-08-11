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        Haberler Dünya Axios: UAEA, Suriye'deki gizli tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyalleri çıkarmaya hazırlanıyor

        Axios: UAEA, Suriye'deki gizli tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyalleri çıkarmaya hazırlanıyor

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), ABD'nin Suriye ve İsrail ile vardığı mutabakatların ardından Suriye'deki gizli bir tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyalleri ülkeden çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 09:55 Güncelleme:
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        "Suriye'de gizli tesisteki nükleer materyaller çıkarılacak"

        Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililere göre, Washington ile Tel Aviv yönetimleri arasında Suriye'deki gizli bir tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyal konusunda bir yılı aşkın süre boyunca görüşmeler yürütüldü.

        Devrik Beşşar Esad yönetiminin El Kibar nükleer reaktör projesinden kalan bazı nükleer materyalleri "Site 99" olarak adlandırılan bir tesiste sakladığını savunan İsrailli yetkililer, İsrail'in, nükleer materyallerin tesisten çıkarılmaması halinde "bölgeyi vurabileceği" yönünde ABD'ye uyarıda bulunduğunu ileri sürdü.

        ABD'li yetkililer ise söz konusu tesiste, uranyum cevherinin işlenmesiyle elde edilen ve nükleer yakıt üretim sürecinin ilk aşamalarında kullanılan uranyum konsantresi "sarı kek" ile El Kibar projesinden kalan başka nükleer materyallerin bulunduğunu iddia etti.

        ABD'nin, nükleer materyallere yönelik İsrail'den herhangi bir askeri adım atmamasını istediğini belirten yetkililer, Washington'ın, Tel Aviv ve Şam'la nükleer materyallerin çıkarılmasına ilişkin mutabakatlara vardığını ve UAEA'yı da sürece dahil ettiğini aktardı.

        Yetkililer, UAEA ile Suriye'nin tesisteki nükleer materyallerin çıkarılması konusunda anlaşma imzalamasının ardından Ajansın hazırlıklara başladığını öne sürdü.

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