ABD'nin İran'la savaşa ara vermesinde kritik ayrıntı: "Trump'ın mühimmatı tükeniyor mu?"

İngiliz medyasında yer alan bir analize göre ABD ordusunun silah mühimmatlarında yaşanan yetersizlik sinyalleri, Trump'ın İran Savaşı'nda frene basmasının önemli sebeplerinden biri.

Gelişmiş ve üretimi zor silahların şu ana kadar 37,5 milyar dolar maliyete ulaştığını açıklayan ABD hükümetinin, bu rakamın büyük çoğunluğunun mühimmat için harcandığını söylediği aktarılıyor.

Yazıda, ABD'nin müzakerelerin ilerlemesine izin vermek için İran'a yönelik saldırılarını durdurmuş gibi görünse de diğer taraftan Trump'a çatışmayı tırmandırma planlarından vazgeçmesi tavsiye edildiği çünkü bu durumun Amerikan stoklarını daha da tüketeceği iddia edildi.

Mühimmat harcamaları ve kalan stoklar hakkında kesin bilgilerin gizli tutulduğunu yazan BBC, Washington DC merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından derlenen ve kamuya açık olan verilerin kısa vadede yerine konması zor olan tükenmiş stokların çarpıcı bir tablosunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Raporun devamında odaklanılan konu ise "Peki ABD'nin içinde bulunduğu durumun dış politikadaki etkileri neler olacak?" sorusu oldu.

Tayvan ve Avrupa'daki yansıma

ABD'nin İran'da başlattığı savaşın, Çin'in Tayvan'ı işgal etme ihtimalinin daha olası hale geldiği dönemin hemen öncesinde gerçekleştiği analizi yapılırken, ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağı ve Çin ile savaşa girip girmeyeceğinin hararetli bir tartışma konusu olduğunun altı çizildi.

Bu belirsizliğe rağmen ABD'nin adaya silah gönderdiği kaydedildi.

ABD rezervleri, yıllardır süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da Ukrayna tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Ekim 2025'te, İran savaşından aylar önce Trump'ın, ABD stoklarının tükenmesini önlemek için Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri vermeyi reddettiği, mart ayında ise Zelenskiy'nin BBC'ye verdiği demeçte, "İran Savaşı enerji fiyatlarının yanı sıra ABD rezervlerinin tükenmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla biz de kaynak tükenmesi yaşıyoruz. ABD yılda 700 ila 800 füze üretiyor ve bunlardan 803'ü savaşın ilk gününde kullanıldı." sözlerine dikkat çekildi.

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Bundan sonra ne olacak?

Tüm bunlara rağmen, mühimmatın yakın vadede tükenmesinin beklenmediği ancak bunun nedeninin 'ABD stoklarının sınırsız olması değil, İran stoklarının çok daha kötü durumda olması' olduğu bildirildi.

Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, "Amerika Birleşik Devletleri ordusunun, Başkan Trump'ın tüm stratejik hedeflerine ve ötesine hizmet edecek fazlasıyla mühimmatı, cephanesi ve stoğu var. Bununla birlikte Trump, Amerikan savunma sanayi devlerini daha fazla yerli silah üretmeye teşvik etti" açıklamasını yaptı.

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Şu an için İran hedeflerine ateşlenen, Ukrayna cephelerine gönderilen veya Tayvan için saklanan her füzenin, sürekli küçülen bir havuzdan geldiğinin altı çizilirken Washington'ın üretim yetişene kadar çatışmaya devam edebileceği yazıldı.