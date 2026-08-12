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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’a gidiyor: Bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak

        Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’a gidiyor: Bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 12:58 Güncelleme:
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        Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'a gidiyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısırlı Mevkidaşı Bedir Abdülati'nin eş başkanlığında Türkiye-Mısır ortak planlama grubu ikinci toplantısı düzenlenecek.

        SAVUNMA SANAYİİ ALANLARINDAKİ MEVCUT İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI MASADA OLACAK

        Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler başlığı altında ikili ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması yönündeki çalışmalar, askeri ve savunma sanayii alanlarındaki mevcut iş birliği fırsatları ele alınacak.

        BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

        Bölgesel gelişmeler kapsamında da Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin son durum ve ABD ile İran arasında ateşkes süreci de değerlendirilecek.

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