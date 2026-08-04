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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'de Türk sahipli gemilere yönelik saldırıya ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'de Türk sahipli gemilere yönelik saldırıya ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli sivil gemilerde bir grup personelin yaralanmasıyla ilgili, "Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 13:55 Güncelleme:
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        Türk sahipli gemilere yönelik saldırıya ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı, dün akşam Rusya'daki Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğrayan Yaşar ve Nadezhda isimli Türk sahipli sivil gemilerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yaşar ve Nadezhda isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün akşam Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

        "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacağına işaret edildi.

        Açıklamada, savaşan taraflar başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönünde yeniden çağrıda bulunuldu.

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