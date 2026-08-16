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        Haberler Dünya Fas, İspanya kontrolündeki Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına aldı

        Fas, İspanya kontrolündeki Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına aldı

        Fas polisi, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya (Sebte) geçmeye çalışan 111 kişiyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 16:18 Güncelleme:
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        Fas makamları, İspanya yönetimindeki Ceuta'ya (Sebte) toplu geçiş girişiminin ardından El-Fenidek kenti ve çevresinde 109 düzensiz göçmen ile 2 Fas vatandaşını gözaltına aldı.

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        Fenidek Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ceuta'ya geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmenin toplu geçiş girişiminin engellendiği belirtildi.

        Açıklamada, toplu geçiş girişimi sırasında Afrika ülkelerinden 109 göçmen ile 2 Fas vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede yoğun şekilde konuşlandırılmasının Ceuta (Sebte) ve Melilla (Melilya) çevresinde düzensiz göçmenlerin toplu geçişini engellediği belirtilerek güvenlik durumunun "normal ve kontrol altında" olduğu ifade edildi.

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        Düzensiz geçiş girişimlerini önlemek ve bu girişimlerin organizasyonunda yer alanları gözaltına almak amacıyla sahadaki operasyonların da devam edeceği kaydedildi.

        Fas son günlerde Fenidek'teki güvenlik varlığını artırdı, kentte arama faaliyetleri ve güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdı.

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        Sosyal medyadaki çağrılar üzerine önlem alındı

        15 Ağustos'taki geçiş girişiminin, Fas İçişleri Bakanlığının sosyal medyada Sebte ve Melilla'ya (Melilya) toplu ve yasa dışı geçiş girişimleri düzenlenmesine yönelik kaynağı belirsiz çağrılar tespit ettiğini açıklamasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

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        Fas İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Raşid el-Halefi, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya platformlarında "15 Ağustos'ta Ceuta ve Melilla'ya toplu ve yasa dışı geçiş girişimleri düzenlenmesini teşvik eden kaynağı belirsiz paylaşımlar ve mesajlar" tespit edildiğini bildirmişti.

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        Sebte yönetimi, bir hafta önce yaptığı açıklamada, toplu geçiş girişiminin ardından 69 binden fazla kişinin Fas'a geri dönmesi sonrasında kentte halen 3 bin ila 5 bin düzensiz göçmenin bulunduğunu bildirmişti.

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        Ne olmuştu?

        Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

        Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

        İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

        Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı son olarak 88 olarak açıklanmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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