Fas, İspanya kontrolündeki Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına aldı

Fas İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Raşid el-Halefi, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya platformlarında "15 Ağustos'ta Ceuta ve Melilla'ya toplu ve yasa dışı geçiş girişimleri düzenlenmesini teşvik eden kaynağı belirsiz paylaşımlar ve mesajlar" tespit edildiğini bildirmişti.