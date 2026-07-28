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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyareti Beyaz Saray yakınlarında protesto edildi

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyareti Beyaz Saray yakınlarında protesto edildi

        ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında toplanan Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaretini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        Washington'da Filistin destekçisi göstericiler, Beyaz Saray yakınlarında bir araya geldi.

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        ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ülkeye gelen Netanyahu'nun ziyaretine tepki gösteren göstericiler, Filistin bayrakları ve ABD'nin İsrail'e desteğini eleştiren dövizler taşıdı.

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        Dövizlerde "ABD/İsrail savaş makinesini durdurun", "İsrail'in Washington üzerindeki kontrolünü açığa çıkarın" ve "Filistinlilerin de insan hakları önemlidir" ifadeleri yer aldı.

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        Güvenlik gerekçesiyle uçuş saatini önceden kamuoyuyla paylaşmadan dün İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentinde bulunan Nevatim Askeri Hava Üssü'nden Washington'a hareket eden Netanyahu, gün içinde Trump ile görüşecek.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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