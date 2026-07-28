İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyareti Beyaz Saray yakınlarında protesto edildi
ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında toplanan Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaretini protesto etti.
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 12:13 Güncelleme:
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Washington'da Filistin destekçisi göstericiler, Beyaz Saray yakınlarında bir araya geldi.
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ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ülkeye gelen Netanyahu'nun ziyaretine tepki gösteren göstericiler, Filistin bayrakları ve ABD'nin İsrail'e desteğini eleştiren dövizler taşıdı.
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Dövizlerde "ABD/İsrail savaş makinesini durdurun", "İsrail'in Washington üzerindeki kontrolünü açığa çıkarın" ve "Filistinlilerin de insan hakları önemlidir" ifadeleri yer aldı.
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Güvenlik gerekçesiyle uçuş saatini önceden kamuoyuyla paylaşmadan dün İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentinde bulunan Nevatim Askeri Hava Üssü'nden Washington'a hareket eden Netanyahu, gün içinde Trump ile görüşecek.
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