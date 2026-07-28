İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyareti Beyaz Saray yakınlarında protesto edildi

CHP'de yeni parti süreci Türk siyasetinin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Yeni partinin yurt genelindeki teşkilatlanma çalışmaları hangi aşamaya geldi? CHP'den ayrılacak yeni isimler var mı? Belediye başkanlarının yeni partiye katılacağı yönündeki iddialar ne kadar gerçekçi... Daha Fazla Göster

CHP'de yeni parti süreci Türk siyasetinin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Yeni partinin yurt genelindeki teşkilatlanma çalışmaları hangi aşamaya geldi? CHP'den ayrılacak yeni isimler var mı? Belediye başkanlarının yeni partiye katılacağı yönündeki iddialar ne kadar gerçekçi? Mansur Yavaş'ın bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve muhalefette oluşabilecek yeni siyasi denklemler kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Gündemin bir diğer sıcak başlığı ise AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma. Deprem bağışlarına ilişkin yürütülen incelemelerde gelinen son durum, yeni gözaltılar, dosyaya giren bilgi ve belgeler ile kamuoyunda tartışılan iddialar mercek altına alınıyor. Ünlü isimlerin ifadeleri soruşturmanın yönünü değiştirebilir mi? Hukuki süreçte bundan sonra hangi gelişmeler yaşanabilir? Tüm başlıklar, kamuoyuna yansıyan bilgiler ve farklı değerlendirmeler ışığında ele alınıyor. Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy soruyor; Kamuoyu Araştırmacısı Kemal Özkiraz, Hukukçu Dr. Onur İste, Gazeteciler Can Özçelik, Ferhat Murat, Hasan Öztürk ve Doğan Çağlar, CHP'deki yeni parti tartışmalarını, siyasi kulislerde konuşulan son gelişmeleri ve AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmanın gündeme yansıyan boyutlarını değerlendirdi. Daha Az Göster