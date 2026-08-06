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        Haberler Dünya Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerin yakınında patlama sesleri duyuldu

        Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerin yakınında patlama sesleri duyuldu

        Umman'ın Kumzar bölgesi açıklarında seyreden bir tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında gemi yakınında iki patlama sesi duyulduğu bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 05:11 Güncelleme:
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        Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri

        ABD ve İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerine yol açmaya devam ediyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı’ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, Umman'ın Kumzar bölgesi açıklarında seyreden bir tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında gemi yakınında iki patlama sesi duyulduğu bildirildi.

        Olayın gemi kaptanı tarafından rapor edildiği aktarılarak, "Mürettebatın ve geminin güvende olduğu doğrulanmış, herhangi bir çevresel hasar bildirilmemiştir" ifadelerine yer verildi. Bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

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