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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı, ABD ile müzakerelerin arabulucusu Pakistan İçişleri Bakanı ile görüştü

        İran Cumhurbaşkanı, ABD ile müzakerelerin arabulucusu Pakistan İçişleri Bakanı ile görüştü

        İran ile ABD arasındaki müzakerelerin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, Tahran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        Tahran'da müzakerelerin arabulucusuyla görüşme

        İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Tahran'ı ziyaret eden Nakvi, Pezeşkiyan tarafından kabul edildi.

        Görüşmede, İran ve Pakistan arasındaki "ayrıcalıklı ilişkileri ve derin bağları" vurgulayan Pezeşkiyan, İran'ın iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmeye ve siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve güvenlik alanlarında işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ikili işbirliğinin düzeyini artırmak için mevcut kapasitelerin kullanılmasının gerekliliğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "İran, her iki ülkenin de çıkarına olan tüm alanlarda Pakistan ile ilişkilerini daha da derinleştirmeye ve ortak işbirliğinin geliştirilmesinin önünü açmaya hazırdır. İkili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi, iki ülkenin karşılıklı çıkarlarının güvence altına alınmasına ve bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine yardımcı olabilir."

        Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ise Tahran ziyaretinin amacının, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin Pakistan'a yaptığı son ziyaret sırasında varılan anlaşmaları ve mutabakatları takip etmek olduğunu belirtti.

        İki ülke arasında "güçlü ve kadim bağlar" olduğunu kaydeden Pakistanlı Bakan, "İran-Pakistan ilişkileri güçlü ve kopmazdır ve İslamabad, İran ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini ciddi bir kararlılık ve iradeyle sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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