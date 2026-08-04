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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Toprak bütünlüğümüzü koruyacağız ancak savaşı genişletme arzusunda değiliz

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Toprak bütünlüğümüzü koruyacağız ancak savaşı genişletme arzusunda değiliz

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile devam eden çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız ancak savaşı genişletme veya savaşı sürdürme arzusunda değiliz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        "Savaşı genişletme arzusunda değiliz"
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        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın genişlemesini istemediklerini ancak İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunmak için tüm gücüyle hareket edeceğini söyledi.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Ulusal Aile Hekimliği Programı Töreni'nde konuşan Pezeşkiyan, ABD ile devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarına ilişkin olarak ​​​​​​​Pezeşkiyan, "Toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız ancak savaşı genişletme veya savaşı sürdürme arzusunda değiliz." dedi.

        Ülkedeki sağlık sisteminin geliştirilmesinin önemine de vurgu yapan Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

        "Kapsamlı bir sağlık sistemine sahip bir toplum, zararlara ve tehditlere karşı daha dirençli olacaktır ve sağlıkta adaletin sağlanması, ülkenin etkin yönetimi ve sürdürülebilir kalkınması için en önemli şartlardan biridir."

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