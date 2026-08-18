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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkenin idari sisteminde reform yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkenin idari sisteminde reform yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yavaş işleyen bir idari sistem ve kapalı zihinlerle hedeflere ulaşılamayacağını belirterek, ülkenin idari ve yönetim sisteminde reform yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        Pezeşkiyan: İdari sistemde reform şart

        İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, tarım alanında faaliyet gösteren bir grup uzman ve gönüllüyle gerçekleştirdiği toplantıda, İran'ın mevcut koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İran'ın savaşın yol açtığı sorunların yanı sıra başta su kaynaklarındaki kısıtlılık olmak üzere çeşitli dengesizlikler ve iklim kaynaklı zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Pezeşkiyan, üretim ve kalkınma politikalarının mevcut gerçekliklere uygun şekilde hazırlanıp uygulanması gerektiğini vurguladı.

        Pezeşkiyan, "Yavaş işleyen bir idari sistem ve kapalı zihinlerle hedeflerimize ulaşamayız. Bu sürecin devamı zaman ve kaynak israfından başka bir sonuç doğurmayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Ülkenin sorunlarının yönetiminde daha fazla "fedakar ve mücadeleci bir anlayışa" ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Pezeşkiyan, idari ve yönetim reformlarının mevcut kısıtlamaların ve baskıların aşılmasını gerektirdiğini söyledi.

        Pezeşkiyan, söz konusu reformların aşamalı, sistematik ve gerçekçi bir süreç doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

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        #Pezeşkiyan
        #iran
        #Hamaney
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