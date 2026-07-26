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        Haberler Dünya İran devlet televizyonu: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 6 gemi uyarı ateşiyle durduruldu

        İran devlet televizyonu: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 6 gemi uyarı ateşiyle durduruldu

        İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Hürmüz Boğazı'ndan "belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçiş yapmaya çalışan" 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        Hürmüz'den geçmeye çalışan 6 gemi durduruldu

        İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz geçiş" girişiminde bulunan gemilerin geçişine izin verilmedi.

        Haberde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin, Hürmüz Boğazı'nda son 24 saatte izinsiz geçiş yapmaya çalışan 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu ve gemilerin rotalarını değiştirdiği ifade edildi.

        Devrim Muhafızları Ordusu dün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda "izinsiz geçiş" girişiminde bulunduğu belirlenen 4 geminin durdurulduğunu duyurmuştu.

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