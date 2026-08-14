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        Haberler Dünya İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA 2'yı düşürdüğünü duyurdu

        İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA 2'yı düşürdüğünü duyurdu

        İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        Hürmüz yakınlarında ABD'ye ait İHA düşürüldü

        Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre, hava savunma unsurları tarafından yürütülen istihbarat ve takip faaliyetleri sonucu bir MQ-9 tipi İHA Hürmüzgan semalarında tespit edilerek vuruldu.

        Söz konusu İHA'nın vurulduktan sonra düştüğü aktarıldı.

        Amerikan Washington Post gazetesi, dün yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan 45 tanesini kaybettiğini belirtmişti.

        ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.

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