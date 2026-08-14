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        Haberler Dünya Jared Kushner'ın, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine karşı çıkan İsrail'e gideceği belirtildi

        Jared Kushner'ın, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine karşı çıkan İsrail'e gideceği belirtildi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine karşı çıkan İsrail'e gideceği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        Kushner Gazze'de ateşkes için İsrail'e gidecek

        İsrail'de yayın yapan İ24 News televizyonunun haberine göre, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile Gazze Barış Kurulu'nda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da kendisine eşlik edeceği Kushner, İsrail'in ardından Mısır’ın başkenti Kahire'yi de ziyaret edecek.

        Haberde, heyetin, İsrail'de ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ilerletilmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

        Habere göre, Gazze Barış Kurulu'ndan ismi paylaşılmayan bir kaynak, ABD ve İsrail'in, Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda hemfikir olduğunu ancak ateşkesin ikinci aşamasına geçişe ilişkin endişelerin ve atılacak adımların tartışılacağını söyledi.

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        Söz konusu kaynak, iki tarafın da arzu edilen sonuç ve süreci hızlandırmak için atılacak adımlar konusunda mutabık kalmasının önemli olduğuna işaret etti.

        Kushner, Mladenov ve Blair üçlüsünün, İsrail'in ardından Kahire'yi ziyaret ederek arabulucularla görüşeceğini belirten kaynak, görüşmelerde yol haritasının uygulanmasına yönelik gelecek adımların somut olarak belirleneceğini kaydetti.

        Kushner ve Mladenov'un İsrail'e gideceğini aktaran Axios haber sitesi ise Barış Kurulu'nun Trump'ın Gazze planının Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesine odaklanan ikinci aşamasına geçiş için çalıştığını; buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümetinin​​​​​​​ ABD planına şüpheyle yaklaştığını ve ekimde yapılacak İsrail seçimlerinin konuyu siyasi olarak hassas hale getirdiğini vurguladı.

        Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

        Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

        Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

        Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı. Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

        Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

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