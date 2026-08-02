Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Netanyahu'nun eşinin, çalışanlara ırkçı muamelede bulunduğu ve fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı

        Netanyahu'nun eşinin, çalışanlara ırkçı muamelede bulunduğu ve fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunda görev yapan eski bir çalışan, Başbakan'ın eşi Sara Netanyahu'yu personele fiziksel şiddet uygulamakla, aşağılayıcı ve ırkçı muamelede bulunmakla suçladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 11:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Netanyahu'nun eşi çalışanlarına şiddet uyguladı"

        İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ve tam adının gizli tutulmasını isteyen eski çalışan "Y", Batı Kudüs'teki başbakanlık konutunda görev yaptığı dönemde Sara Netanyahu'nun kendisine ve diğer personele kötü muamelede bulunduğunu açıkladı.

        Y, Sara Netanyahu'nun konutta görev yapan Doğu kökenli Yahudi (Mizrahi) ve yabancı çalışanlara karşı açık bir önyargıyla yaklaştığını, onlara ikinci sınıf insan muamelesi yaptığını savundu.

        Temizlik standartlarından memnun kalmadığı bahanesiyle Sara Netanyahu'nun kendisini üç kez sert şekilde ittiğini anlatan eski çalışan, ileri derecede otistik bir oğlu bulunduğunu ve Sara Netanyahu'nun kendisine "Ben ülkenin baş psikoloğuyum, sen ise otistiksin." diyerek hakaret ettiğini söyledi.

        Afrikalı çalışana ırkçı muamele

        Sara Netanyahu'nun Afrikalı bir kadın çalışana da açıkça ayrımcılık yaptığını dile getiren Y, söz konusu çalışanın, konuta her girişinde üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya ve kendisi için özel olarak hazırlanan giysileri giymeye zorlandığını anlattı.

        REKLAM

        Y, Sara Netanyahu'nun su molası vermesine dahi izin vermediği Afrikalı çalışana son kullanma tarihi geçmiş yemeklerin verilmesi talimatını diğer personele ilettiğini aktardı.

        Sara Netanyahu'nun takıntılı ve istifçi olduğu iddiası

        Y, Sara Netanyahu'yu ayrıca temizlik konusunda aşırı talepkâr, takıntılı ve istifçi olmakla suçladı.

        Y, Sara Netanyahu'nun yapılan temizliği beğenmediğinde kendisine üç kez fiziksel şiddet uyguladığını, ayrıca konuta her girişinde ellerini sabunla yıkayıp yıkamadığını bizzat kontrol ettiğini belirtti.

        Sara Netanyahu'nun çalışanların halılara basmasına da kesinlikle izin vermediğini aktaran Y, kuru temizlemeden gelen kıyafetlerin askılara asılmadan önce her bir askının mendille silinmesinin zorunlu tutulduğunu dile getirdi.

        Y, bu kuralı bir keresinde tam olarak uygulayamadığı iddiasıyla Sara Netanyahu'nun Başbakan'a ait bir takımı askılıktan alarak yere fırlattığını ve ek temizlik masrafını kendisine ödeteceğini söyleyerek bağırdığını ileri sürdü.

        REKLAM

        Kendisinden onay alınmadan çöp atıldığı gerekçesiyle hakarete uğradıklarını dile getiren eski çalışan Y, Başbakan'ın çöpe attığı eşyaların dahi Sara Netanyahu tarafından tek tek incelendiğini öne sürdü.

        Y, yemek sonrasında her çatal ve bıçak takımının bulaşık makinesine konulmadan önce üç ayrı ıslak mendille silindiğini, yıkama sırasında kırılan her bardak için kendisinden ücret talep edildiğini ve yerlerin de bebek mendilleriyle temizlendiğini anlattı.

        Netanyahu'nun konutunda bulunan yaklaşık 400 çift ayakkabının ıslak mendille silinmesinin istendiğine işaret den Y, ancak temizlerken ellerini ayakkabıların içine soktuğu takdirde azar işittiğini de sözlerine ekledi.

        Yair Netanyahu'nun da fiziksel şiddet uyguladığı iddiası

        Netanyahu konutunun eski çalışanı Y, yalnızca Sara Netanyahu'yu değil, çiftin oğlu Yair Netanyahu'yu da fiziksel şiddet uygulamakla suçladı.

        Kanal 12'ye konuşan Y, Yair Netanyahu'nun çarşaflarının yıkanmadığı bahanesiyle kendisini iterek fiziksel şiddet uyguladığını söyledi.

        Öte yandan Y, çalışan haklarına aykırı olarak uzun zaman fazla mesai yapmaya zorlandığını da sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaçak moloz dökerken elektrik tellerini kopardı, yangına sebep olup kaçtı

        (İHA) - Kepez Şelale Mahallesi'ne izinsiz moloz döken, damperin elektrik tellerine temas etmesi sonucu hem enerji hatlarının kopmasına ve bölgede yangın çıkmasına neden olan kamyon sürücüsü, Kepez Belediyesi'nin 35 noktada kurduğu foto kapan sistemiyle bulunarak 115 bin TL ceza kesildi. Damperin ele...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!
        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Evleri yangın tehdidi altında kaldı
        Evleri yangın tehdidi altında kaldı
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde