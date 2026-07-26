Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pakistanlı hükümet kaynakları: Trump'ın "İran'a saldırı düzenlenmemesi" talimatı sonrası temaslar yoğunlaştı

        Pakistanlı hükümet kaynakları: Trump'ın "İran'a saldırı düzenlenmemesi" talimatı sonrası temaslar yoğunlaştı

        Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump'ın orduya "İran'a yönelik yeni saldırı düzenlememesi" talimatı verdiği yönündeki iddianın ardından Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temasların yoğunlaştığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 13:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "ABD-İran hattında temaslar yoğunlaştı"

        Müzakere süreciyle ilgili bilgi sahibi Pakistanlı hükümet kaynakları, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

        ABD Başkanı Trump'ın, orduya "İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması" konusunda talimat verdiği iddiasının ardından Washington ile Tahran arasındaki temasların yoğunlaştığı öne sürüldü.

        Arabulucu ülkeler Pakistan ile Katar tarafından sunulan ve kalıcı ateşkes ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılabilmesi için Washington ile Tahran'a son çatışmalar başlamadan önceki konumlarına dönmeleri çağrısında bulunan öneriye her iki tarafın da yanıt verdiğini aktaran kaynaklar, iki tarafın da son çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla diyalog ve diplomasiye olumlu yaklaştıklarını ifade etti.

        Saldırılara verilen aranın, kesintiye uğrayan müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin umutları artırdığı belirtildi.

        REKLAM

        Hürmüz Boğazı çevresinde ateşkesin kırılganlığını koruduğunu, ihlal edilmesi veya çatışmaların yeniden alevlenmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirten kaynaklar, arabulucuların öncelikleri olan "ara" sürecini sağlamlaştırmak ve gerilimi azaltmak amacıyla iki tarafla da sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

        Axios haber sitesine isimlerini paylaşmadan konuşan bilgi sahibi iki kaynak, dün Trump'ın, cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planını onaylamazken orduya bu ülkeye yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatını verdiğini iddia etmişti.

        Kaynaklar, diğer yandan ABD ordusunun, "büyük çaplı muharebe operasyonlarına olası dönüş için hala plan yapmaya" devam ettiğini bildirmişti.

        Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı emrini onaylamamasıyla, Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda bir görüşme için Tahran'a ulaşması, yaklaşık aynı saatlere denk gelmişti.

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ile Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

        Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çanakkale'de plajda patlamamış askeri mühimmat bulundu

        Çanakkale'nin Kepez beldesinde bulunan halk plajında patlamamış askeri mühimmat bulundu. Ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Gasilhane tartışması: Konumu değiştirilince tepkilere neden oldu
        Gasilhane tartışması: Konumu değiştirilince tepkilere neden oldu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        Balayı bitti, iş başladı
        Balayı bitti, iş başladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong