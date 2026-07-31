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        Haberler Dünya Pasifik'te değişim: Ada ülkesi Nauru adını resmen değiştirerek 'Naoero Cumhuriyeti' oldu

        Pasifik'te değişim: Ada ülkesi Nauru adını resmen değiştirerek 'Naoero Cumhuriyeti' oldu

        Pasifik ada ülkesi Nauru, adını resmen "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştirdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:18 Güncelleme:
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        O ülke adını değiştirdi!

        ABC News'un haberine göre, Nauru hükümeti yaptığı açıklamada, ülkenin resmi adının "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştirildiğini bildirdi.

        Ülkenin kısa adının "Naoero" olacağı ve kodunun "NRO" olarak güncelleneceği aktarılan açıklamada, halk için de "dei-Naoero" ifadesinin kullanılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerin isim değişikliği konusunda resmi olarak bilgilendirildiği ve geçiş sürecinin başladığı belirtildi.

        Birleşmiş Milletler (BM) de Nauru'nun 26 Haziran'da adını "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştirdiğinin kendilerine bildirildiğini açıkladı.

        Nauru Cumhurbaşkanı David Adeang'ın ülkenin adını değiştirmek üzere ocakta sunduğu önerinin ardından anayasa değişikliği mayısta parlamentodan geçmişti.

        Adeang, önerilen değişikliğin amacının "ulusun mirasını, dilini ve kimliğini daha sadık bir şekilde yansıtmak" olduğunu açıklamıştı.

        Fakat, anayasal prosedürlerin tamamlanması için referandum yapılmasının beklendiği belirtilmişti.

        Hükümet, daha sonra "Naoero" adının halkın kabulüne sunulması gereken yeni bir isim değil, zaten ülkenin geleneksel adı olduğu gerekçesiyle referanduma gidilmemesine karar vermişti.

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