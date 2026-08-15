Portekiz'deki bisiklet yarışında inanılmaz ihmal: 19 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti

Organizatörler Cuma günü yaptığı açıklamada, genç İngiliz bisikletçi Finlay Tarling'in Volta a Portugal yarışında meydana gelen ciddi bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Organizasyon yetkilileri, olayın ardından Cuma günkü sekizinci etabın "saygı ve yas göstergesi olarak" durdurulduğunu ekledi.

Portekiz'de düzenlenen Volta a Portugal bisiklet yarışında inanılmaz bir organizasyon ihmali sonucu, yarış parkuruna giren ve ters yönden gelen bir otomobil, parkurun sekizinci etabındaki 19 yaşındaki bisikletçi Finlay Tarling'e çarptı. Bisikletçi Tarling hayatını kaybetti.

Organizasyon yetkilileri, "Bu derin üzüntü anında, Volta a Portugal organizasyonu ve Portekiz Bisiklet Federasyonu, Finlay Tarling'in ailesine, takım arkadaşlarına, NSN Gelişim Takımına ve tüm arkadaşlarına ve sevdiklerine en içten taziyelerini sunar" açıklamasını yaptı.

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Netcompany Ineos takımının bisikletçisi Josh Tarling'in küçük kardeşi Finlay Tarling, yüksek puanlı genç bir yetenek ve zamana karşı yarışta gelecek vaat eden bir isim olarka öne çıkan bir sporcuydu. Britanya Ulusal Şampiyonası'nda 23 yaş altı zamana karşı yarışında üçüncü olmuştu.

NSN Geliştirme Takımı, “Fin, takımımızın çok sevilen bir üyesiydi, ancak en önemlisi, birçok kişi için bir evlat, bir kardeş ve bir arkadaştı. Onu çok özleyeceğiz. Fin'in anne babası Michael ve Dawn'a, kardeşi Josh'a ve Fin'i arkadaş olarak adlandıracak kadar şanslı olan herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Huzur içinde yat, Fin” açıklamasını yayımladı.

Tarling'in ölümünün ardından, Melgaco'dan Fafe'ye 166,8 kilometrelik sekizinci etap, bitişe 23 kilometre kala kapatıldı ve podyum töreni iptal edildi. Takım arkadaşları, dayanışma gösterisi olarak bitiş çizgisine birlikte gitti.

Portekiz Başbakanı Luís Montenegro da Tarling'in ailesine ve takımına başsağlığı dileklerini ileterek, ölüm haberinin "derinden sarstığını" belirtti.