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        Haberler Dünya Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye'yi Suriye'nin yeniden inşasında "kilit bir ortak" olarak nitelendirdi

        Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye'yi Suriye'nin yeniden inşasında "kilit bir ortak" olarak nitelendirdi

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'yi Suriye'nin yeniden inşasında "kilit bir ortak" olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        Suriye: Türkiye, ülkemizin inşasında kritik bir ortak

        Şeybani resmi ziyaret için bulunduğu Pakistan'da yerel basına açıklamalarda bulundu.

        Pakistan basınına göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkındaki soru üzerine Şeybani, Suriye'nin bu konuda çalıştığını belirterek, "Bu ittifaka katılıp katılmamaya yönelik henüz bir karar vermedik." ifadesini kullandı.

        Bu konuda kararlarını ilerleyen zamanlarda vereceklerini söyleyen Şeybani, Türkiye'yi "Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak" olarak nitelendirdi.

        Şeybani, iki ülke arasındaki 1000 kilometreden uzun sınıra ve tarihi bağlara da işaret etti.

        İran'a mesaj

        Şeybani, İran ile herhangi bir temasa ilişkin ise bu ülkenin her şeyden önce Suriye halkına yaptıklarını kabullenmesi gerektiğini dile getirdi.

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        ABD ile İran arasındaki diyalog sürecinde Pakistan'ın rolünden övgüyle bahseden Şeybani, İslamabad'ın halihazırda Suriye ile İran arasında herhangi bir arabuluculuk teklifi getirmediğini söyledi.

        Suriye, Pakistan'daki diplomatik temsiliyetini "büyükelçi" seviyesine çıkaracak

        Şeybani, Pakistan'a yaptığı ziyareti "başarılı" olarak değerlendirerek, Pakistan ve Suriye'nin bakanlar arası ortak komisyonu yeniden kurma, doğrudan uçuşların sürmesi, bir iş konseyi kurulması ve yatırım forumu düzenlenmesi konularında mutabık kaldığını aktardı.

        Her iki tarafın da görüşlerinin aynı olduğunu ve ikili ilişkileri en üst seviyeye taşımak istediklerini vurgulayan Şeybani, Suriye'nin Pakistan'daki diplomatik varlığını büyükelçi seviyesine çıkaracağını ifade etti.

        Pakistan-Afganistan gerilimi

        Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan gerilime ilişkin Şeybani, her iki tarafa da anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümü çağrısında bulundu.

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        Şeybani, "Afganistan'a, kendi topraklarından komşu ülkelere, özellikle de Pakistan'a yönelik hiçbir tehdide veya terör saldırısına izin vermemesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

        Suriye-İsrail ilişkileri

        İsrail konusunda da herhangi bir stratejik anlaşmayı tartışmak için henüz "çok erken" olduğunu belirten Şeybani, Suriye'nin ilk önceliğinin İsrail saldırılarının durması olduğunu vurguladı.

        Şeybani, "Suriye egemen bir devlettir." diyerek, İsrail'in Şam'ın ittifaklarını veya ortaklıklarını dikte etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

        Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkesinin yeni dış politikasının yeniden yapılanma, ekonomik işbirliği ve bölgesel ve uluslararası ortaklarla daha güçlü ilişkiler kurmaya odaklandığını sözlerine ekledi.

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        #Suriye
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        #türkiye
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