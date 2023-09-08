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        Haberler Gündem İnfo Grafik Dünyada 244 milyon çocuk okula gidemiyor

        Dünyada 244 milyon çocuk okula gidemiyor

        UNESCO, 1967'de 8 Eylül'ün Dünya Okuma Yazma Günü olarak kutlanmasına karar verdi. Her yıl 8 Eylül'de kutlanan Dünya Okuma Günü bu yıl, dünya çapında "Geçiş sürecindeki bir dünya için okuryazarlığı teşvik etmek: Sürdürülebilir ve barışçıl toplumların temelini oluşturmak" temasıyla kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine göre; dünya genelinde son 50 yılda okuryazar sayısındaki istikrarlı artışa rağmen, büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 763 milyon kişi hâlâ okuma yazma bilmiyor.

        Can Baytak
        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 08.09.2023 - 13:35 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:35
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        #okuma yazma

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