Dünyada 244 milyon çocuk okula gidemiyor
UNESCO, 1967'de 8 Eylül'ün Dünya Okuma Yazma Günü olarak kutlanmasına karar verdi. Her yıl 8 Eylül'de kutlanan Dünya Okuma Günü bu yıl, dünya çapında "Geçiş sürecindeki bir dünya için okuryazarlığı teşvik etmek: Sürdürülebilir ve barışçıl toplumların temelini oluşturmak" temasıyla kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine göre; dünya genelinde son 50 yılda okuryazar sayısındaki istikrarlı artışa rağmen, büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 763 milyon kişi hâlâ okuma yazma bilmiyor.
Can Baytak
cbaytak@cyh.com.tr
Giriş: 08.09.2023 - 13:35 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:35