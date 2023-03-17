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Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerden El Salvador'da çetelerle mücadele sürüyor: OHAL kararı 12. kez uzatıldı!

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador'da uzun süredir çetelerle mücadele sürüyor. Bu kapsamda ülkede ilk 27 Mart 2022'de ilan edilen OHAL, 12. kez uzatıldı

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  • Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerden El Salvador'da çetelerle mücadele sürüyor: OHAL kararı 12. kez uzatıldı!

    Orta Amerika ülkesi El Salvador'da çetelerle mücadele amacıyla ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) süresi 30 gün daha uzatıldı.

     

     
  • Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerden El Salvador'da çetelerle mücadele sürüyor: OHAL kararı 12. kez uzatıldı!

    Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümeti tarafından sunulan önerge, Kongre'de 67 oyla kabul edilerek, 16 Nisan'a kadar geçerlilik kazandı.

     

     
  • Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerden El Salvador'da çetelerle mücadele sürüyor: OHAL kararı 12. kez uzatıldı!

    Şimdiye kadar 66 bini aşkın çete üyesinin gözaltına alındığı OHAL kapsamında, 2 bin 513 silaha ve 3 bin 167 araca el konulduğu kaydedildi.

     

     
  • Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerden El Salvador'da çetelerle mücadele sürüyor: OHAL kararı 12. kez uzatıldı!

    OHAL KARARI 12. KEZ UZATILDI

    Ülkede ilk kez 27 Mart 2022'de ilan OHAL kararı böylece üst üste 12. kez uzatılmış oldu. Öte yandan La Prensa Grafica gazetesinin haberinde, El Salvadorluların yüzde 92,5'inin Bukele hükümetinin çetelere karşı yürüttüğü mücadeleden memnun olduğu bildirildi.

     

     

     
  • Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerden El Salvador'da çetelerle mücadele sürüyor: OHAL kararı 12. kez uzatıldı!

    Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen "Terör Muhafaza Merkezi" 2 Şubat'ta Devlet Başkanı Bukele tarafından açılmıştı.

     

     
  • Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerden El Salvador'da çetelerle mücadele sürüyor: OHAL kararı 12. kez uzatıldı!

    Ülkede mevcut cezaevi kapasitesinin 30 bin civarında olduğu kaydediliyor.

     

     
  • Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerden El Salvador'da çetelerle mücadele sürüyor: OHAL kararı 12. kez uzatıldı!

    El Salvador’da 27 Mart'ta bir aylığına OHAL ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti. Bukele, 30 Haziran'da silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söylemişti.
  • Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerden El Salvador'da çetelerle mücadele sürüyor: OHAL kararı 12. kez uzatıldı!

    DÜNYADA EN YÜKSEK CİNAYET ORANINA SAHİP ÜLKELERDEN

    Ülkede mart başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınanların sayısının 66 bini aştığı bildirilmişti. Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

     

     

      
  • Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerden El Salvador'da çetelerle mücadele sürüyor: OHAL kararı 12. kez uzatıldı!

    Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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