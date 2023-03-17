OHAL KARARI 12. KEZ UZATILDI

Ülkede ilk kez 27 Mart 2022'de ilan OHAL kararı böylece üst üste 12. kez uzatılmış oldu. Öte yandan La Prensa Grafica gazetesinin haberinde, El Salvadorluların yüzde 92,5'inin Bukele hükümetinin çetelere karşı yürüttüğü mücadeleden memnun olduğu bildirildi.