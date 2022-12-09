2. ALMANYA, İSVEÇ, FİNLANDİYA, LÜKSEMBURG, İSPANYA, FRANSA, İTALYA, HOLLANDA, AVUSTURYA, İSVİÇRE, GÜNEY KORE

Avrupa ülkeleri ve Güney Kore ise BAE'yi takip eden ve 2. sırayı paylaşan ülkeler oldu.

Bu ülkelerin pasaportuna sahip olanlar toplam 173 ülkeye sorunsuz gidebiliyor. Bu ülkeler 120-127 aralığında ülkeye vizesiz giderken, 46-50 ülkeye kapıda vize ile ulaşabiliyor. Bu pasaporta sahip olanlardan sadece 25 ülke vize istiyor.