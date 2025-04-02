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        Milyarder sayısı ve toplam servet miktarındaki artış sürüyor

        Forbes'un bugün yayınladığı Dünya Milyarderler Listesi'ne göre, dünya çapında milyarder sayısı 2025'te dünya genelinde 3.028 oldu. Milyarderlerin toplam serveti 16.1 trilyon dolara ulaştı. İlk sıradaki ABD, 902 milyarder vatandaşıyla tüm milyarderlerin üçte birine sahip. Çin, 516 milyarderle (Hong Kong dahil) ikinci sırada, onu 205 milyarderle Hindistan takip ediyor. Bu yıl listeye ilk defa Arnavutluk'tan olmak üzere 288 milyarder daha eklendi. Listeye yeni eklenen ünlüler arasında müzisyen Bruce Springsteen, oyuncu ve Kaliforniya eski valisi Arnold Schwarzenegger ile komedyen Jerry Seinfeld da var.

        Giriş: 02.04.2025 - 17:36 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:40
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        #milyarderler endeksi

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