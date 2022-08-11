Düşükten sonra parça kalması belirtileri 0:00 / 0:00

Hamilelerin en çok endişelendiği konu olan düşük yapma beraberinde getirebileceği parça kalması problemi nedeniyle de sıklıkla araştırılmaktadır. Birçok anne adayı ya da düşük yapan gebe parça kalması sonucunda oluşabilecek komplikasyonları merak etmektedir. Bizler de bu yazımızda düşükten sonra parça kalması ile ilgili merak edilen bilgileri derledik. İşte o bilgiler…

Bazı gebelikler düşük yapılması sonucu sonlanabilmekte ve bu da çeşitli komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Düşükten sonra parça kalması da bu komplikasyonlardan biridir. Birçok anne adayı tarafından merak edilen düşük yaptıktan sonra parça kaldığı nasıl anlaşılır sorusu kişiler tarafından sıklıkla araştırtılmaktadır. Düşük sonrası parça kalıp kalmadığının anlaşılmasının en kesin yöntemi jinekoloğa giderek muayene olmaktır. Düşük yaptığından şüphelenen anne adaylarının mutlaka hekimlerine başvurarak detaylı bir muayeneden geçmeleri önerilmektedir. Çünkü rahimde kalan parçaların mutlaka kürtajla alınması gerekmektedir. Bu parçalara müdahale edilmediği taktirde anne adayının hayatını tehdit edebilmektedir. Düşükten sonra parça kalması belirtileri ise şu şekildedir:

Düşükten Sonra Parça Kalması Belirtileri

Kasıkta meydana gelen ağrılar

15 güne kadar uzayan kanama

Genital bölgede geçmeyen kötü kokulu akıntı ya da tek başına kötü kokuya rastlanması

Karın ağrısı ve şişlik

Halsizlik, ateş, titreme. Ateş ve titreme aynı zamanda enfeksiyon varlığına da işaret edebilen belirtiler arasındadır.

Düşükte Gelen Parçalar Nasıl Olur?

Gebeliğin sonlandığının bir göstergesi olan düşükler sonucunda parçalar geldiği de görülmektedir. Bu parçaların vücudun dışına atılması hayati önem taşımaktadır. Fakat özellikle hamilelik döneminin ilk günlerinde kan pıhtıları da gözlemlenmektedir. Bu sebeple vajinadan gelen her pıhtının düşük olmama ihtimali de vardır. ya da hiç parça gelmeden yalnızca kanama da düşükler de görülen belirtiler arasındadır.

Bunlar göz önünde bulundurularak vajinadan gelen her türlü farklı akıntı, kan, parça, pıhtı gibi durumlarda vakit kaybetmeden hekime danışmak hayati önem taşımaktadır. Kan ve pıhtı gibi belirtiler hamilelikte başka bir durumdan kaynaklanan problemlere de işaret edebilmektedir.

Düşükte gelen parçaların ise genellikle açık renkli olduğu görülmektedir.

Düşükten Sonra Kanama Ne Zaman Başlar?

Anne adaylarının en çok korktuğu hamilelik komplikasyonu şüphesiz ki düşüktür. Aylar boyunca bebeklerini heyecanla beklemekte olan hamileler, bazen çeşitli sebeplere bağlı olarak komplikasyonlarla karşılaşabilmektedir. Düşük yapıldıktan sonra yaşanan belirtiler de kişiler tarafından merak konusu olmaktadır. Düşükle birlikte çoğunlukla kanama olduğu bilinmektedir. Birçok kişi de kanamanın ne zaman başladığını merak etmektedir. Düşük sonrası kanamanın hemen düşük akabinde başladığı bilinmektedir. Birkaç saat yoğun şekilde devam edebilen bu kanamanın genellikle aynı gün içerisinde azaldığı gözlenmiştir. Fakat erken dönem gebeliklerde yaşanan düşüklerde kanama olmadığı, yalnızca kahverengi lekelenme görüldüğü durumlar da olabilmektedir. Kahverengi lekeler birkaç hafta süresince devam edebilmektedir.

Özellikle uzun süre devam eden kanamalarda doktora danışılması oldukça önem taşımaktadır.

Düşükler sıklıkla hamileliğin ilk birkaç ayında olmakla birlikte bazı durumlarda ilerleyen zamanlarda da olabilmektedir.

Tüm bu belirtilerle birlikte ve parça kalmasından şüphelenilen ilk anda en yakın hastaneye ve uzman jinekoloğa başvurulması tavsiye edilmektedir.