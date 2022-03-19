Dut kurusunun şaşırtan faydaları 0:00 / 0:00

Dut kurusu taze dut meyvesinin farklı yöntemler ile kurutulmasından elde edilen doğal bir besin kaynağıdır. Kurutma yöntemi sayesinde yıl içinde istenildiği zaman tüketilebilen dut kurusunun sağlık üzerinde de pek çok olumlu etkisi bulunur. Dut kurusunun nelere faydası var? sorusunun merak edilen en bilinen cevabı, vücuda enerji vermesi ve kan değerlerini yükseltmeye yardımcı olmasıdır. Dut kurusu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. Dut kurusu hakkında merak edilen her şeyi yazımızda sizler için bir araya getirdik.

Dut Kurusunun Faydaları

Dut kurusunun faydalarından biri doğal bir antibiyotik olmasıdır.

C vitamini oranı çok yüksektir.

Antioksidan özelliği bulunmaktadır.

Kalp hastalıklarının ortaya çıkmasını engeller.

Sindirim sistemine iyi gelir, hastalıklara karşı koruma sağlar.

Karaciğer ve böbrek sorunları yaşayan kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.

Dit eti sorunları olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Kemik gelişimini olumlu yönde destekler.

Kansızlığa iyi gelir. Kan yapıcı özelliği bulunur.

Kan temizleyicidir.

Egzama tedavisinde kullanılabilir.

Kansere karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır.

Kış aylarında meydana gelen gribal hastalıklara karşı vücudun direnç göstermesini sağlar.

Yüksek kolesterolü dengeler.

Göz sağlığına iyi gelir.

Saç dökülmesi problemlerine iyi gelir.

Enerji verici özelliği vardır.

Dut Kurusu Zararları

Dut kurusu her derde devam olan bir besin kaynağıdır. Ancak bazı durumlarda insan sağlığı üzerinde yan etkilere yol açabilir. Kan şekerini düşürebilir. Bu yüzden dut kurusu tüketiminde dikkat edilmelidir. Fazla tüketildiğinde bulanık görmeye, baş ağrısına, aşırı terlemeye ve baş dönmesine sebebiyet verebilir. Gün içerisinde dut kurusu tüketmek isteyen kişiler 1 avuçtan fazla tüketmemeye özen göstermelidir.

Dut Kurusu Neye İyi Gelir?

Dut kurusu pek çok hastalığa iyi gelir. İşte dut kurusunun sağlığa iyi geldiği alanlar:

Kolesterol

Egzama

Göz sağlığı

Saç dökülmesi

Diş eti sorunlarına

Karaciğer ve böbreklere

Kalp hastalıklarına

Sindirim sistemine

Kemik gelişimine

Dut Kurusu Cilde Faydaları

Dut kurusunun içeriğinde C vitamini oranı yüksektir. Aynı zamanda antioksidan oranı da yüksektir. Bu yüzden hücre yenileyici bir etkisi bulunur. Düzenli kullanımında cilde ışıltı verir.

Dut Kurusu Anne Sütünü Artırır Mı?

Dut kurusu anne sütünün artmasına etki eden bir besin maddesidir. Bunun için dut kurusu direkt olarak yenilebilir. Bunun yanı sıra dut kurusu çayı da emziren anneler tarafından kullanılabilir. Bunun için 3 su bardağı suyu bir tencere içerisinde kaynatın. Ardından 8 yemek kaşığı kurutulmuş dut kurusunu kaynayan suyun içerisine ekleyin. Dut kurusu ve suyu 10 dakika kadar kısık ateşte kanatmaya devam edin. İyice kaynayan dut kurusunu ardından süzerek tüketebilirsiniz.

Dut Kurusu Hamilelikte Tüketilir Mi?

Dut kurusu hamile kadınlar tarafından tüketilebilir mi? sorusu kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Bu sorunun cevabı evettir. Dut kurusu hamileler tarafından tüketilebilir. Ancak dut kurusunun içeriğinde şeker vardır. Bu yüzden hamile olup şeker sorunu olan gebeler tarafından kullanılması önerilmez. Şeker sorunu olmayan hamile kadınlar tarafındansa önerilen miktarda tüketilebilir.