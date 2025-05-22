Otomotiv ürünleri fabrikasında yangın
Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
Beyköy Beldesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasının havalandırma ünitesi bölümünde motor arızası nedeniyle yangın çıktı.
Dumanları fark eden çalışanlar tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında fabrikanın havalandırma bölümünde hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.