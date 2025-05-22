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        Haberler Gündem Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu - Güncel haberler

        Otomotiv ürünleri fabrikasında yangın

        Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 01:27 Güncelleme: 22.05.2025 - 01:27
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        Otomotiv ürünleri fabrikasında yangın
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        Beyköy Beldesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasının havalandırma ünitesi bölümünde motor arızası nedeniyle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden çalışanlar tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında fabrikanın havalandırma bölümünde hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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